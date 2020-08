Pawilony przy al. Wyzwolenia czekają na kolejny konkurs

Wizualizacja nowych pawilonów przy al. Wyzwolenia. Mat. Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia

Opóźnia się oddanie do użytku pawilonów w al. Wyzwolenia w Szczecinie. Według planów mają tam powstać cztery obiekty gastronomiczne.

Miejska spółka Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o. o. jeszcze w 2018 roku opracowała koncepcję, jak mają one wyglądać i ogłosiła konkurs.



Na razie mamy obowiązujące umowy dot. budowy dwóch pawilonów, przedsiębiorcy mają jeszcze czas na zakończenie prac - mówiła w audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzeczniczka miejskiej spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia, Małgorzata Miszczuk.



- Mają czas do końca roku i nawet - to zależy od daty podpisania umowy - na początku 2012 roku - powiedziała.



Większy problem jest z budową dwóch pozostałych pawilonów - przedsiębiorca, który był tym zainteresowany zrezygnował z umowy. Najprawdopodobniej ze względu na koronawirusa. Ogłosiliśmy kolejny konkurs, ale nikt się nie zgłosił - dodała Małgorzata Miszczuk.



- Maj był niełatwym czasem dla gastronomii, na razie nikt się nie zgłosił, ale jeśli pojawi sie zainteresowanie, to myślę, że w niedługim czasie ogłosimy kolejny konkurs - zapowiedziała.



Na razie spółka nie wyznaczyła terminu kolejnego konkursu.