CBŚP rozbiło grupę przestępczą odpowiedzialną za fałszowanie faktur [WIDEO, ZDJĘCIA]

Mat. CBŚP

Na 12 milionów złotych opiewały sfałszowane faktury wystawione przez zorganizowaną grupę przestępczą rozbitą przez CBŚP. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 10 osób podejrzanych o przestępstwa gospodarcze.

Z informacji policji wynika, że podejrzani w 2015 roku za pomocą "firm - słupów" obracali fałszywymi fakturami na artykuły spożywcze, takie jak kawa, słodycze, napoje energetyczne i papierosy. Według dokumentów towar był kupowany w Czechach i bez opłacenia VAT był sprzedawany w Polsce.



Na terenie województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i mazowieckiego zatrzymano dziesięć osób w wieku od 32 do 73 lat. W szczecińskim oddziale Prokuratury Krajowej postawiono im łącznie 39 zarzutów, między innymi prania pieniędzy, przestępstw skarbowych i działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im do 10 lat więzienia. Do aresztu trafiły trzy osoby.