Świnoujście otrzymało pieniądze na realizowanie zdalnej nauki

Fot. Piotr Sawiński [Radio Szczecin/Archiwum]

Ponad 70 tysięcy złotych dostało Świnoujście na realizowanie zdalnej nauki. Pieniądze pochodzą z rządowego programu Zdalna Szkoła.

Urzędnicy kupią za nie tablety dla najbardziej potrzebujących uczniów, których sytuacja nie pozwala na sfinansowanie zakupu takiego sprzętu. Pozwoli on - w razie konieczności - uczestniczyć w lekcjach nie wychodząc z domu.



To kolejna pula na ten cel, która trafiła do Świnoujścia. Wcześniej do budżetu miasta trafiło blisko 100 tysięcy złotych, za które kupiono 65 laptopów również do nauki zdalnej.