Na ten moment czekali absolwenci podstawówek [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Czekali na to od czerwca - w środę absolwenci podstawówek poznali wyniki rekrutacji do liceów i techników.

W samo południe wszystkie szkoły wywiesiły listy z nazwiskami przyjętych uczniów.



- Jestem bardzo zadowolony zwłaszcza dlatego, że dostałem się do klasy angielskojęzycznej. Ja dostałem się do IV Liceum w Szczecinie, bo bardzo spodobał mi się humanistyczny profil. Nie miałem faworytów, a po prostu chciałem dostać się do szkoły - tak mówili uczniowie po ogłoszeniu wyników.



W tym roku zarówno egzamin ósmoklasisty, jak i rekrutacja do szkół ponadpodstawowych opóźniły się przez pandemię koronawirusa.



Dyrektor XVI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie Maciej Grenda przekonuje jednak, że poza terminami, wszystko odbyło się tak, jak zwykle.



- Oprócz tego, że dokumenty składaliśmy trochę później i zajęło nam to trochę wakacji, procedura się nie zmieniła. Jest punktacja za świadectwo, za oceny plus wskaźniki procentowe. Tak samo było w ubiegłym roku i nic się tu nie zmieniło - podkreśla Grenda.



W Szczecinie przygotowanych zostało ponad 4300 miejsc w szkołach ponadpodstawowych.