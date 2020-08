Dołącz do zabawy! Ruszają rozgrywki frisbee na Łasztowni

Fot. Anna Łukaszek [Radio Szczecin]

Może służyć jako talerz do jedzenia albo do przenoszenia napojów, ale też do wachlowania w upalne dni - to tylko niektóre z niekonwencjonalnych zastosowań dysku do frisbee.

Przede wszystkim talerz służy do świetnej zabawy, w której każdy może wziąć udział.



Oprócz wspomnianego alternatywnego wykorzystania frisbee, teraz w sezonie grillowym również można wykorzystać dysk w sporcie - mówi trenerka i reprezentantka Polski Ultimate Frisbee Hanna Woroniuk, prezes UKS Albatros Junior Szczecin.



- Grilla trzeba rozpalić, więc trochę powachlować dyskiem nie zaszkodzi. Odganianie wszelkich owadów - też można robić to dyskiem - zapewnia Woroniuk.



Do rozgrywek potrzebny jest właściwie tylko dysk. - Plastikowy talerze, 175 gram szczęścia, bo tyle waży dysk profesjonalny i takim samym dyskiem gra się na mistrzostwach świata - przekonuje Woroniuk.



To dyscyplina bardzo prężnie rozwijająca się na całym świecie, a do jej uprawiania niewiele potrzeba.



Na czym polegają rozgrywki? - Z dyskiem nie biegamy, ale chcemy zdobyć punkt w określonym polu. Po prostu musimy być szybsi i bardziej skoczni w walce o ten jeden latający dysk w powietrzu - opowiada Woroniuk.



Trening rusza o godzinie 17:00 na Wyspie Grodzkiej przy Marinie.



Warsztaty na Łasztowni organizuje Polska Fundacja Przeciwdziałania Przedsiębiorczości w ramach kampanii "Przejdź na jasną stronę mocy". Trening również w środę za tydzień.



W czwartki na boisku przy ul. Orawskiej trwa natomiast otwarty nabór do drużyny seniorskiej. Start o godz 18:45. Również przy Orawskiej, ale w sobotę o 15:00 odbywają się treningi dla chętnych do 16 roku życia.