Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Miasto zdecydowało się zmienić sposób dojazdu i wyjazdu z największego parkingu w porcie. Kierowcy, szukający miejsca do parkowania, powodowali korki na ulicy Towarowej prowadzącej w okolice latarni morskiej.

O tym, co od dziś zmienia się dla kierowców mówi Michał Kujaczyński, rzecznik kołobrzeskiego magistratu.



- Do parkingu będzie można dojechać specjalnie wydzielonym pasem ulicy Portowej, natomiast wyjazd z tego parkingu odbywał się będzie na ulicę Towarową z nakazem prawo skrętu w ulicę spacer - informuje Kujaczyński.



Jest to pierwszy etap ograniczania ruchu w okolicach portu. Docelowo władze Kołobrzegu planują w tym miejscu wprowadzenie zupełnego zakazu ruchu pojazdów. Tak radykalna zmiana wejdzie w życie jednak najwcześniej w przyszłym roku