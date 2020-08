Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Sześć nowych aut elektrycznych trafi do Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Zakup wesprze Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Przekaże na ten cel ponad pół miliona złotych.



Wszystko po to, by ograniczać emisję dwutlenku węgla.



Z samochodów korzystać będą policjanci ze Szczecina, Polic i Wałcza. Dodatkowo powstanie też sześć stacji do ładowania pojazdów.



KWP ma już sześć samochodów elektrycznych, zostały zakupione dzięki dotacji z funduszu.