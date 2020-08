Kolejna rewolucja w systemie śmieciowym w Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Od początku września wchodzi w życie obowiązek segregacji odpadów na pięć frakcji. W związku z tym Miejski Zakład Zieleni musi dostarczyć do wspólnot mieszkaniowych i na prywatne posesje dwa dodatkowe pojemniki: na szkło i papier.

Wiceprezydent Ewa Pełechata mówi, że mieszkańcy już powinni otrzymywać nowe kosze.



- 1 września wchodzi nasz nowy regulamin utrzymania czystości i porządku. Żeby te pojemniki rozwieść po całym mieście, zmieścić się w tym terminie, nasza zieleń miejska rozpoczęła ten proces rozwożenia i rozstawiania ich po całym mieście - tłumaczy Pełechata.



Jednocześnie władze miasta przypominają, że pierwszy odbiór odpadów z nowych pojemników zaplanowany jest na wrzesień. Warto o tym pamiętać i do tego czasu segregować śmieci "po staremu".



Dotychczas mieszkańcy Kołobrzegu na swoich posesjach mieli jedynie trzy pojemniki: na odpady biodegradowalne, metale i tworzywa sztuczne, a także resztkowe - pozostałe po segregacji. Szkło i papier trafiały natomiast do „dzwonów” lub pojemników półpodziemnych, zainstalowanych na ulicach miasta. Wprowadzona zmiana oznacza więc koniec z dłuższymi spacerami do miejskich śmietników.



Nie znikną one jednak z ulic, a mają być zabezpieczeniem, w przypadku przepełnienia domowych koszy.