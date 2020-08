Finał "Sacrum Non Profanum" w studiu koncertowym Radia Szczecin [ZDJĘCIA]

Artyści koncertu „Rodzinne muzykowanie” przyjmują gorące owacje publiczności. Fot. Jan Olczak. Artyści koncertu "Rodzinne muzykowanie" przyjmują gorące owacje publiczności. Fot. Jan Olczak.

Bisy, kwiaty i zachwyt publiczności zamknęły ostatni koncert XVI Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego "Sacrum Non Profanum".

Wieczór zatytułowny "Rodzinne muzykowanie" wypełniły utwory m.in. Wojciecha Kilara, Feliksa Mendelssona-Bartholdy'ego, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Antonia Vivaldiego i "Sonatina" F-dur na 4 ręce Antoniego Dvořáka w mistrzowskim wykonaniu pianistów: Andrzeja Jungiewicza i Gabrieli Szendzielorz-Jungiewicz.



- Dworzak jest znany z wersji orkiestrowej, może bardziej niż tej na cztery ręce, niemniej jednak ta na 4 ręce jest oryginalnie zrobiona i może sobie grać dwójka pianistów - to jest duży plus. Cieszę się bardzo, że mogliśmy tutaj zagrać w studio takim pięknym. Mamy dużą nadzieję, że nie ostatni raz - powiedziała Jungiewicz.



Podczas wieczoru wystąpili również znani na całym świecie fleciści: Łukasz i Agata Długoszowie, którzy na bis zagrali ujmującą "Oblivion" Astora Piazzolli.



- Tegoroczna edycja jest wyjątkowa dla nas wszystkich i cieszymy się, że koncerty klasyczne, i przede wszystkim koncerty kameralne odbywają się w Radiu Szczecin. Mam nadzieję, że będzie to piękna tradycja, która się zakorzeni na lata - dodał Łukasz Długosz.



Koncert odbył się w ramach obchodów 75-lecia Radia Szczecin.