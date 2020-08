Ostatnie pożegnanie "Pana Zbyszka o anielskim głosie" [ZDJĘCIA]

Rodzina przyjaciele i dziennikarze pożegnali w czwartek na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie Zbigniewa Arabskiego, wieloletniego prezentera i dziennikarza Polskiego Radia Szczecin. Miał 81 lat.

- Zawsze zaskakiwał i zaskoczył nas również tym, że tak szybko poszedł, gdzieś tam. Ale Zbyszku, my ciebie i tak słyszymy cały czas. - Wspaniały głos. - Zawsze, jeżeli tylko miał okazję, wybierał się ze mną do nagrania na wieś. - Byłeś tak wymagający wobec siebie. I taki jesteś i będziesz zawsze. Dziękujemy Ci. - Pracowaliśmy razem mniej więcej 30 lat. Był rzeczywiście, tak jak tu często powtarzamy, mistrzem słowa, mistrzem elegancji. I był dla mnie nie tyle nauczycielem, Zbyszek był i będzie zawsze moim przyjacielem - wspominali przyjaciele z Radia Szczecin.Do Polskiego Radia Szczecin trafił w 1967 roku z konkursu. Jak sam mówił, nie spodziewał się, że spośród kilkudziesięciu kandydatów, ktoś wybierze właśnie jego, chłopaka z Dobrej Nowogardzkiej. Szybko stał się ulubieńcem słuchaczy. To oni nazywali go "Panem Zbyszkiem o anielskim głosie". Był dla radia i jego słuchaczy tak ważny, że mikrofony towarzyszyły nawet ceremonii jego zaślubin. O swojej pracy przed mikrofonem zawsze mówił z wielkim sentymentem, nie przeceniał jej, ale równocześnie zawsze podkreślał, że trzeba brać odpowiedzialność za to, co się czyta i w jaki sposób to się robi.W jego ślady poszła córka Anna Arabska-Szmajdzińska. Słyszycie ją, kiedy czyta serwisy informacyjne.Non omnis moriar.