Rodzice tym razem nie na trybunach, a z dziećmi na boisku [ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W sobotę na kortach przy alei Wojska Polskiego w Szczecinie rusza "Familijny Turniej Deblowy". W parach rodzice wystąpią ze swoimi dziećmi. Zapisy trwają do ostatniej chwili.

Organizatorzy zapewniają, że wolne rakiety tenisowe znajdą się również dla tych, którzy dołączą już podczas trwania wydarzenia.



To nie pierwszy raz, kiedy zapraszamy do udziału matki i ojców młodych tenisistów - podkreśla Andrzej Czyż ze Szczecińskiego Klubu Tenisowego.



- Aktywizujemy szczecińskie społeczeństwo, całe rodziny. Mieliśmy już takie imprezy. Rodzice bardzo chętnie przychodzili, nawet jak średnio grają, to spędzają czas z dziećmi i jest fajna zabawa - opowiada Czyż.



W imprezie wziąć udział może każdy - niezależnie od stopnia zaawansowania. Zawody rozegrane zostaną w dwóch kategoriach - dla dzieci poniżej oraz powyżej 10. roku życia. Udział w turnieju jest bezpłatny. Zawody wystartują w sobotę o godzinie 11:00.