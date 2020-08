"To absolutny rarytas". Legenda motoryzacji przejdzie remont w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wideo: P. Polanin [Radio Szczecin], montaż: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Legenda polskiej motoryzacji okresu II Rzeczpospolitej – tak o motocyklu wojskowym Sokół 600 mówią pracownicy Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

W czwartek, po kilkudziesięciu latach spędzonych na wystawie, motocykl opuścił muzealną gablotę i został przetransportowany do Szczecina, gdzie przejdzie kapitalny remont, dzięki któremu ten wyjątkowy pojazd ma odzyskać pełną sprawność mechaniczną. Dyrektor muzeum Aleksander Ostasz mówi, że jest to niebywała szansa, by dać temu eksponatowi nowe życie.



- To absolutny rarytas. Od lat 70. znajduje się na stanie muzeum. Nigdy wcześniej nie był wydobywany i zawsze stał w gablotce - powiedział Ostasz.



- Walczył na Ukrainie w chwili wybuchu wojny - o historii pojazdu mówi Barbara Skomiał, kustosz muzeum. - Potem został rozebrany na części po to, żeby nie dostał się w ręce okupantów. Po wojnie został znowu złożony i przemycony do Polski. Do nas przyjechał z Oświęcimia na własnych kołach.



Kołobrzeski motocykl jest jednym z 1400 egzemplarzy, jakie powstały w latach 1935-1939. Do muzeum, już sprawny ma powrócić na początku września.