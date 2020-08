"Duch Święty daje powera, że musisz iść". Pielgrzymka, inna niż zwykle, dotarła do celu

Przed Cudowny Obraz w Częstochowie dotarła Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Fot. www.facebook.com/szczecinskapielgrzymka

Większość z nich miała w czwartek rano w nogach ponad 600 kilometrów i 20 dni marszu. Przed Cudowny Obraz w Częstochowie dotarła Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.

W tym roku było tylko 8 osób. Wszystko z powodu obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa.



- Duch Święty daje ci powera, że musisz iść - mówi pani Teresa z parafii św. Kazimierza z Polic.



Dyrektor Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę ks. Karol Łabenda przyznaje, że ta pielgrzymka była bardzo rodzinna. - Widzieliśmy też wielkie zaangażowanie parafii, do których przychodziliśmy. Otwartość, zwłaszcza księży proboszczów, którzy potrafili otworzyć plebanie oddając dosłownie swoje łóżko po to, żeby pielgrzym mógł się wyspać.



- Dla mnie to był czas wyciszenia - dodaje pani Beata z parafii św. Jerzego w Goleniowie, 16. raz na pielgrzymce. - To piękne uczucie, jakby przytulić się do matki i powierzyć jej siebie i swoich bliskich.



- Dużo kontemplowaliśmy w czasie naszej drogi - podkreśla Wiktor z parafii św. Rafała Kalinowskiego z Nowogardu. - Dużo było modlitwy i śpiewu. To fantastyczne uczucie dojść przed Cudowny Obraz. Niosłem intencje wielu ludzi, którzy powierzyli mi w intencjach swoje zdrowie.



Główną intencją była modlitwa o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej archidiecezji. Uczestnicy modlili się także o ustanie epidemii koronawirusa, a także w intencji chorych.