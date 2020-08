Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Chojna chce mieć zielone przystanki autobusowe. Pierwszy będzie przy urzędzie miejskim.

Przystanek ma już specjalne rusztowanie, po którym będą piąć się rośliny - mówi Mariusz Pisanko, zastępca burmistrza Chojny.



- Miasto musi oddychać. Stworzyliśmy taki prototyp. Przystanek będzie obsadzony bluszczem, takimi krzewami, które całkowicie go okryje. Żeby jak najwięcej zieleni było w mieście. Na razie jest jeden prototyp, zobaczymy jak to wyjdzie - mówi Pisanko.



Jeśli pomysł się sprawdzi, zielonych przystanków będzie więcej. Koszt aranżacji jednego to ok. 6 tysięcy złotych.