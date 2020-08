Trasa S3 nadal zablokowana [AKTUALIZACJA]

źródło: Facebook Grupa Suszą! Szczecin

Przejazd z S3 w kierunku Kołbaskowa nadal jest zamknięty.

Godz. 14

Około 8 rano na Węźle Klucz przewróciła się ciężarówka. Służby techniczne podejmują próbę podniesienia pojazdu i odholowania. Utrudnienia mogą jednak potrwać do godziny 15. Chcąc pojechać w stronę granicy, trzeba korzystać z objazdu z S3 przez Węzeł Podjuchy, czyli mówiąc prościej, jadąc od Gorzowa zamiast w lewo skręcamy w prawo do Podjuch i zam robimy nawrót.



Godz. 12.00

Przejazd z S3 w kierunku Kołbaskowa nadal jest zamknięty. Około godziny 8 rano na Węźle Klucz przewróciła się ciężarówka. Dopiero teraz rozpoczął się jej rozładunek. Po godzinie 13 zostanie podjęta próba podniesienia pojazdu oraz odholowanie. Utrudnienia mogą potrwać nawet do godz. 15. Chcąc pojechać w stronę granicy trzeba korzystać z objazdu z S3 przez Węzeł Podjuchy.



Godz. 9.00

Prawie dwukilometrowy korek utworzył się na drodze S3. Chodzi o nitkę dojazdową od strony Gorzowa w kierunku węzła Klucz. TIR przewożący barierki zablokował całkowicie nitkę zjazdową w kierunku Kołbaskowa. Kierowcy jadący w stronę Berlina zmuszeni są do zawracania na węźle Podjuchy. Utrudnienia w tej części S3 mogą potrwać do godziny 11.



Godz. 8.00

Słuchacze Radia Szczecin dzwonią do nas w tej sprawie. - Jestem na drodze S3, właśnie przede mną wydarzył się wypadek. Ciężarówka blokuje całą S3 - informuje słuchacz.



Więcej informacji o sytuacji na drogach za chwilę w serwisie dla kierowców.