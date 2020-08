Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Zarzut rozboju usłyszał mężczyzna, który okradł przypadkowego przechodnia w Szczecinie.

34-latek zagroził swojej ofierze pobiciem - zabrał jej telefon komórkowy i pieniądze. Dzięki rysopisowi udało się go zatrzymać - w rejonie, w którym doszło do przestępstwa.



Jak się okazało, to nie pierwszy jego konflikt z prawem - był już karany za podobne przestępstwa. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.