W weekend spójrz w niebo! Niezwykły spektakl spadających gwiazd

Fot. pixabay.com / leo2014 (CC0 domena publiczna)

Zbliża się weekend, warto zatem pójść nieco później spać, by móc poobserwować nocne niebo, na którym czeka nas niezwykły spektakl spadających gwiazd.

Pogoda na zewnątrz będzie idealna, po zmroku będzie przynajmniej 19 stopni Celsjusza.



- Spadające gwiazdy, to oczywiście nic innego jak rój meteorów - mówi Paweł Szkaplewicz z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w Szczecinie.



- Łzy świętego Wawrzyńca, bo to kometa zostawiła po sobie te drabinki, które objawiają się na nocnym niebie w postaci meteorów. Można je obserwować w zasadzie przez końcówkę lipca i do drugiego trzeciego, tygodnia sierpnia. Będą widoczne w ilości jakichś stu zjawisk na godzinę - tłumaczy Szkaplewicz.



Najlepiej obserwować niebo z zaciemnionego miejsca, do którego nie docierają światła miast.