Fot. pixabay.com / simpleclipsbyclicks (CC0 domena publiczna)

Nie pomagają apele! Kolejny kierowca zostawił w upale, w nagrzanym samochodzie swojego psa. Do zdarzenia doszło w Świnoujściu, musiała interweniować policja.

Dyszącego psa w rozgrzanym aucie zauważył jeden z przechodniów i zawiadomił służby.

Jak się okazało, właściciele czworonoga robili zakupy w galerii handlowej.



W sklepie podano komunikat o tym, że są poszukiwani. Po kilku minutach wrócili do swojego samochodu i uwolnili psa. Nic mu się nie stało, za to bezmyślni właściciele mają do zapłacenia mandat.