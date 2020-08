Trzeba się pospieszyć - piątek to ostatni dzień, aby zapisać się na Rajd Rowerowy na szlaku Pana Samochodzika.

Start imprezy w sobotę o godzinie 14:00 przy świetlicy wiejskiej w Gądnie. Później trasa poprowadzi między innymi przez Moryń i Siekierki. Dlaczego właśnie tamtędy - to tłumaczy pasjonat serii książek o Panu Samochodziku, Robert Lewandowski.- W latach '60 zanim powstała książka, Zbigniew Nienacki odwiedził te tereny. Te troszeczkę zapomniane, ale piękne tereny. Jeszcze żyją osoby, które oprowadzały go po tym terenie i myślę, że bardzo dużo informacji będą mogły nam przekazać, opowiedzieć jak to wyglądało, jakie miał podejście autor - przekonuje Lewandowski.Udział w rajdzie jest bezpłatny. Zapisać można się na stronie elektronicznezapisy.pl