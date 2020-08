Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

"Tu rodziła się Solidarność" - to tytuł plenerowej wystawy, którą Instytut Pamięci Narodowej przygotował z okazji 40. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność".

W Szczecinie wystawa zaprezentowana została na terenie ogrodu Kuratorium Oświaty - mówi Mateusz Lipko z oddziałowego biura edukacji IPN w Szczecinie.



- Obraz Szczecina, który wyłania się z wystawy "Tu rodziła się Solidarność", jest taką mieszanką nadziei i stresu pomieszanego z lękiem i też dużej radości. Bo jednak to był wyjątkowy czas. Jak się rozmawia ze świadkami tamtych wydarzeń, to wszyscy to wspominają, jako taki czas chyba największego drżenia, czuć było bardzo mocno taką energię, jakiejś zmiany w mieście - mówi Lipko.



Dotąd wystawa gościła w 38 miejscowościach. Będzie prezentowana w Szczecinie do 27 sierpnia.