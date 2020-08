Policjant po służbie złapał kierowcę pod wpływem alkoholu i bez prawa jazdy

Policja zachęca do sprawdzenia swojego stanu trzeźwości alkomatem. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Prawie dwa i pół promila alkoholu miał kierowca, którego zatrzymali policjanci w Gardnie.

Mężczyzna przyjechał samochodem do sklepu. Alkohol wyczuła od niego sprzedawczyni i poprosiła o pomoc przypadkowego przechodnia w powstrzymaniu go od dalszej jazdy. Jak się okazało, był to policjant po służbie. Funkcjonariusz zabrał pijanemu kluczyki, gdy ten próbował odjechać. Chwilę później na miejsce przyjechał patrol, który wezwała w międzyczasie ekspedientka.



Poza tym, że kierowca był pod wpływem alkoholu, nie miał prawa jazdy, a jego samochód badań technicznych i OC. Za jazdę po pijanemu grożą dwa lata więzienia.