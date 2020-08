Budowa tunelu pod Świną idzie zgodnie z planem [DUŻO ZDJĘĆ]

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Komora startowa do budowy tunelu pod Świną jest coraz głębsza, a "Wielki Kret" jest ładowany w częściach na statek w Chinach.

Komora startowa to miejsce, gdzie maszyna, która wydrąży tunel, zostanie zmontowana i uruchomiona. Brakuje jeszcze kilkunastu metrów wgłąb ziemi oraz dwumetrowej płyty na dnie, aby komora była gotowa - tłumaczy Jacek Król, inżynier rezydent kontraktu.



- Teraz to jest strop z otworem, gdzie będzie opuszczona tarcza. Urządzenie "tunnel boring machine" składa się z tarczy, plus ciągnie za sobą komplet urządzeń, które służą do wykonania tego tunelu. Całość ma łącznie długość 100 metrów. I to trzeba w elementach opuszczać, scalać i dopiero jak to będzie wszystko połączone to dopiero ruszy - mówi Król.



Jak zapewnia prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz, wszystkie prace idą zgodnie z harmonogramem.



- Wieści z Chin donoszą, że maszyna dzisiaj jest rozbierana. Żeby w częściach, w tych mniejszych elementach, została zapakowana na statek. Po części znajduje się ładowniach statku, który za chwilę - to kwestia miesiąca czy dwóch - wypłynie do Świnoujścia. Na początku marca ma rozpocząć wiercenie - mówi Żmurkiewicz.



Tunel pod Świną połączy wyspy Uznam i Wolin. Ma być gotowy jesienią 2022 roku. Koszt inwestycji to ponad 900 mln złotych.