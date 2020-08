Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Na drogach regionu widać weekendową, zwiększoną liczbę samochodów.

Godz. 10.00

Zamknięty jest odcinek drogi S3 od Węzła Pyrzyce do wysokości Mielęcina w stronę Gorzowa Wielkopolskiego. Przyczyną jest wypadek, do którego doszło w okolicy godziny 8. Samochód osobowy wypadł z drogi, a 4 osoby - w tym dwoje dzieci - trafiło do szpitala. Policja

kieruje wszystkich na objazdy przez Pyrzyce.



Powoli zaczyna się też korkować trasa S3 za Miękowem w stronę Świnoujścia. Kierowcy zwalniają przed Babigoszczą. Jeśli jedziecie nad morze - polecamy trasę alternatywną przez Stepnicę.