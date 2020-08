Żaglowiec "Pogoria". Fot. Finał The Tall Ships Races Szczecin / Archiwum

Polskie żaglowiec "Pogoria" otwiera swój pokład dla odwiedzających. Jednostka cumuje przy nabrzeżu Władysława IV vis-a-vis kapitanatu portu w Świnoujściu.

"Pogoria" została zbudowana w 1980 roku. Jest żaglowcem szkolnym. Ma 41 metrów długości, a jej portem macierzystym jest Gdynia.



Jednostka odwiedza świnoujski port w związku z przygotowaniami do Regat Bałtyckich 2020 organizowanych przez Centrum Żeglarskie w Szczecinie, które odbędą się w terminie 18-30.08.2020 r.



W niedzielę "Pogorię" można zwiedzać od godziny 11 do 13 i od 15 do 18. Jednostka w Świnoujściu będzie do wtorku.