Drzewo na torach, a to oznacza opóźnienie

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Spore opóźnienia pociągów na trasie z Gdańsk-Szczecin.

- Między Koszalinem a Słupskiem drzewo spadło na tory. Wstrzymany jest ruch pociągów - poinformował słuchacz Radia Szczecin.



Pociąg "Rybak", który planowo przyjeżdża do Szczecina Głównego o godz. 17.33 ma 200 minut opóźnienia, czyli 2 godz 20 minut. Oznacza to, że przyjedzie do Szczecina ok godz. 21. Pociąg Słupsk-Szczecin zamiast o godz. 18.21 przyjedzie ok. godz. 19.30.