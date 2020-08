Inwazja meduz na polskim wybrzeżu [ZDJĘCIA]

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Plażowicze narzekają, a naukowcy uspokajają: to chełbie modre, które nie zrobią krzywdy człowiekowi.

Kłębią się w wodzie, a wyrzucane na brzeg tworzą w wielu miejscach duże skupiska. Tak jest na przykład w Świnoujściu, a plażujący tu turyści mówią, że meduz w tym roku jest więcej, niż zwykle.



- Pierwszy raz widzę coś takiego, pierwszy raz. - Ktoś się kąpać chce, to przeszkadzają trochę, bo zniechęcają do wchodzenia do wody a to jest okropne. - Nie jest to miłe doznanie, ale dzieciom się podobało. - Ja nie lubię meduz, bo one są takie galaretowate - mówili plażowicze.



Naukowcy przyznają, że większa liczba meduz może być wynikiem wyraźnego ocieplania się Bałtyku. Jednak o tej porze roku, nie są one niczym nadzwyczajnym - mówi Bartłomiej Arciszewski ze Stacji Morskiej w Helu.



- Chełbi modrej, tej najpopularniejszej meduzy absolutnie nie trzeba się obawiać. Ona oczywiście ma parzydełka, ale nie są w stanie zrobić człowiekowi krzywdy. One będą się pojawiały teraz coraz liczniej. Druga połowa sierpnia i wrzesień to jest czas ich masowego występowania - tłumaczył Arciszewski.



Nieprzyjemne w skutkach dla człowieka może być spotkanie z inną meduzą - bełtwą festonową. Ta widywana jest częściej na zachodnim wybrzeżu Bałtyku, w Polsce jedynie incydentalnie.