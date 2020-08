Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wystawa plakatów nawiązujących do Sierpnia '80. W związku ze zbliżającą się rocznicą podpisania porozumień szczecińskich, władze miasta wraz z lokalnymi artystami stworzyły miejską galerię plakatu pt. "Sierpień 80 - Szczecin 2020".

- Gdyby nie sierpniowe strajki, moje życie inaczej by się potoczyło - mówi artystka Agnieszka Dajczak.



- Pomysły na oba plakaty wzięły się z tego, żeby nawiązać do Szczecina. Szukałam różnych rozwiązań, ale podeszłam do tego w ten sposób, że już dawno temu chciałam zrobić plakaty o Szczecinie i połączyłam to z tematem o rodzącej się Solidarności. Szczególnie to widać w plakacie, gdzie jest "S", czyli - Sierpień, Solidarność i Szczecin - tłumaczy Dajczak.



- Starałem się wybrać artystów różnych pokoleń, o zróżnicowanym stylu, związanych ze Szczecinem - mówi dyrektor Trafostacji Sztuki w Szczecinie Stanisław Ruksza.



- Pomysł samej wystawy w Szczecinie - w przestrzeni miasta - powstał w czerwcu. Właściwie to też był wynik, po części w sytuacji covidowej, braku możliwości zorganizowania innych, dużych wydarzeń. Zorganizowaliśmy w związku z tym wystawę plakatu szczecińskiego, nakłaniając naszych mieszkańców do spaceru po mieście - przekonuje Ruksza.



Galerie plakatów można znaleźć m.in. w Urzędzie Miasta, Muzeum Narodowym czy przy Bramie Portowej. Wystawa będzie można oglądać do 15 września.