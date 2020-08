Osada sprzed ponad 7 tysięcy lat odkryta w Nowym Objezierzu [DUŻO ZDJĘĆ]

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Jest starsza niż piramidy egipskie, a od Szczecina dzieli ją niespełna półtorej godziny drogi. To osada sprzed 7,5 tysiąca lat, którą pod Nowym Objezierzem w powiecie gryfińskim odkryli archeolodzy z Uniwersytetów Szczecińskiego i Gdańskiego.

- Punktem wyjścia było odkrycie obiektu typu rondel kilka lat temu. Został sfotografowany przez miejscowego motoparalotniarza. To są takie obiekty, które funkcjonowały w piątym tysiącleciu przed Chrystusem. Ich jest w ogóle około 200 na terenie Europy, natomiast w Polsce jest ich zaledwie kilka - mówi dr Agnieszka Matuszewska z Uniwersytetu Szczecińskiego.



- Badania osady pozwalają nam zobaczyć ich życie codzienne. Bo na rondelu mamy jakieś tam pozostałości kości, naczyń. To są pierwsi rolnicy, którzy dotarli na tereny środkowej Europy z Bliskiego Wschodu - mówi prof. Lech Czerniak z Uniwersytetu Gdańskiego.



Archeolodzy pozostaną w Nowym Objezierzu do 12 września. Ich badania współfinansowane są przez Narodowe Centrum Nauki.