Największa inwestycja drogowa w Kołobrzegu z poślizgiem [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Chociaż największa inwestycja drogowa zaplanowana na ten rok w Kołobrzegu miała zakończyć się do połowy sierpnia, to prace w tym miejscu nadal trwają.

Mowa o przebudowie ciągu ulic od Alei Jana Pawła II do końca ulicy Zwycięzców. Choć w ramach inwestycji udało się zgodnie z planem wybudować rondo u zbiegu Jana Pawła II z ulicą Sybiraków, to kierowcy nadal nie mogą przejechać odcinkiem biegnącym wzdłuż Placu 18 Marca.



O tym, co wpłynęło na opóźnienia mówi Michał Kujaczyński, rzecznik kołobrzeskiego Urzędu Miasta. - Konieczność przełożenia kabla pod nadzorem właściwego operatora energetycznego. Kabel, który był w ziemi był położony inaczej niż przewidywał to projekt i zaszła potrzeba rozwiązania tej kolizji. Jako przyczynę opóźnienia, firma podaje także epidemię.



Władze miasta przychyliły się do wniosku wykonawcy i wydłużyły mu termin oddania inwestycji. Wszystkie prace powinny zakończyć się za miesiąc. Ich koszt to ponad 9 milionów złotych.