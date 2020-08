Brama Świecka w Chojnie ma być dostępna dla turystów [ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Miasto chce, aby zabytek służył m. in. jako punkt widokowy. Obecnie nie jest możliwe, aby wejść do środka, bo jedyne drzwi znajdują się wysoko i od strony ulicy.

Jest jednak plan, aby wybić nowe wejście i dobudować schody - tłumaczy Barbara Rawecka, burmistrz miasta.



- Robimy tam taką platformę - już mamy to w uzgodnieniach z konserwatorem zabytków - i będziemy mogli wchodzić z drugiej strony do bramy i wtedy ją będzie można zagospodarować. Będzie można wejść na górę. Tam jest piękny taras i będzie można sobie oglądać panoramę Chojny z każdej strony. Cudo - opowiada Rawecka.



Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, do Bramy Świeckiej będzie można wejść w przyszłym roku. Piętnastowieczna budowla, to jedna z dwóch zabytkowych bram wjazdowych do Chojny. Jej nazwa pochodzi od miejscowości Świecie nad Odrą, czyli dzisiaj Schwedt w Niemczech.