"1980. Jedno plemię". Niezwykła wystawa plenerowa na placu Solidarności

Szczecin, obok Gdańska, był w 1980 roku głównym ośrodkiem strajków. Te wydarzenia ma pokazać wystawa pod tytułem "1980. Jedno plemię", która we wtorek zostanie otwarta na placu Solidarności w Szczecinie.

Wystawa pokazuje strajki sierpniowe, jak i 16 miesięcy "Solidarności" - mówi Agnieszka Kuchcińska-Kurcz, kurator wystawy.- Jest wyjątkowe zdjęcie, które kupiłam we włoskiej agencji, dokumentującej wizytę w Watykanie, na spotkaniu, na audiencji z papieżem Janem Pawłem II w styczniu 1981 roku. Takie pielgrzymki liderów "Solidarności" Szczecin wtedy reprezentował Stanisława Wądołowski i między innymi wśród darów zawiózł papieżowi numer "Jedności" i tę "Jedność" właśnie papież trzyma - opowiada Kuchcińska-Kurcz.Na wystawie znalazło się wiele ciekawych dokumentów nieznanych mieszkańcom Szczecina, m.in. raporty Służby Bezpieczeństwa ze strajkujących zakładów czy instrukcje dla działaczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.- Mój absolutnie ulubiony dokument, o którym już wiele razy pisałam w gazetach i też był pokazywany na jednej z wystaw. Jest taka instrukcja, którą dostały komitety wojewódzkie w styczniu 1981 roku. Instrukcja, która mówiła, co robić, żeby absolutnie destabilizować życie społeczne w bardzo wielu dziedzinach, to po prostu przepis jak rozwalić państwo - wspomina Kuchcińska-Kurcz.Wystawa została zorganizowana w ramach obchodów 40-lecia powstania Solidarności i strajków sierpniowych.