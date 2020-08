Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Dwa lata w więzieniu może spędzić mężczyzna, który groził policjantowi i jego rodzinie. 36-latek krzyczał pod domem funkcjonariusza w Mirosławcu.

Groził między innymi spaleniem jego i jego rodziny. Kiedy ten wyszedł, żeby go uciszyć, bo w domu zasypiało małe dziecko - mężczyzna zaatakował policjanta, jednak szybko został obezwładniony.



Jak się okazało - był pijany - po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty stosowania groźby karalnej oraz spowodowania naruszenia ciała u funkcjonariusza.



Najbliższe trzy miesiące agresor spędzi w areszcie. Mężczyzna był już karany za podobne przestępstwa.



Do podobnego zdarzenia doszło w Wałczu - tam jednak sprawca wtargnął do mieszkania policjanta. On także usłyszał już zarzuty i również poczeka na proces za kratami.