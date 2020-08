Zdjęcia starych mostów poszukiwane [ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. youtube/infolinks Fot. youtube/infolinks

Masz stare zdjęcie stalowego mostu? Zgłoś się do muzeum w Gozdowicach.

Muzeum Pamiątek Pierwszej Armii Wojska Polskiego i Dziejów Ziemi Mieszkowickiej prosi o pomoc w odtworzeniu historii mostu w Siekierkach - mówi Radosław Herman, współorganizator tegorocznego zlotu "Wakacji z historią" w Gozdowicach.



- Gdzieś może ktoś, w kartkach książki, w pudełku po butach na strychu albo na szafie, ma zdjęcia przedstawiające jakieś mosty. Prosilibyśmy o udostępnienie tych zdjęć w formie skanu, zdjęcia wysłanego przez komórkę albo przeniesienie ich do muzeum w Gozdowicach - mówi Herman.



Jak podkreśla Herman, nie trzeba się zastanawiać, jaki most dokładnie przedstawia fotografia.



- Ludzie najczęściej nie wiedzą, że konstrukcja mostu pokazuje ten czy inny most, bo on nie jest podpisany na zdjęciu. W związku z tym, jeżeli będzie konstrukcja stalowa mostu, to może to dotyczyć dwóch mostów Siekierkowskich, które znajdowały się tuż obok siebie, w odległości kilku metrów. Są jeszcze pewne niewiadome, ale są też ciekawostki, które można by przeciągnąć dalej, poza II wojnę światową. I te materiały na pewno się przydadzą w muzeum - mówi współorganizator tegorocznego zlotu "Wakacji z historią" w Gozdowicach.



Muzealnicy i pasjonaci historii chcą przede wszystkim dotrzeć do być może nieznanych materiałów z czasów forsowania Odry, ale też tych powojennych.