Szkolne wyprawki z regionu dla dzieci na Litwie i Ukrainie

Polskie dzieci na Litwie i Ukrainie dostaną szkolne wyprawki. Prawie tysiąc przygotowuje Caritas diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Polskie dzieci na Litwie i Ukrainie dostaną szkolne wyprawki. Prawie tysiąc przygotowuje Caritas diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

- Wsparcie jest bardzo potrzebne - mówi ksiądz Tomasz Roda. - Potrzeby są ogromne, żeby wspierać polskie dzieci i my to czynimy poprzez zaangażowanie naszych wolontariuszy w Szkolnych Kołach Caritas i także w Parafialnych Zespołach Caritas. Mamy bardzo dobry kontakt z siostrą Karoliną, która koordynuje nasze działania na Ukrainie i mamy wspaniałych świeckich ludzi na Wileńszczyźnie, którzy nam tam pomagają dystrybuować wyprawki.



Wyprawki trafią do wielu miejscowości. - Na Ukrainie, do Żytomierza i w całym regionie, gdzie posługują siostry pallotynki a także w okręgu lwowskim i na Litwie. To są regiony koło Wilna, gdzie znajdują się polskie szkoły. Tam za pomocą zaprzyjaźnionych księży i świeckich, którzy tam żyją dystrybuujemy tornistry.



Z Koszalina transporty z wyprawkami pojadą na wschód w przyszłym tygodniu.