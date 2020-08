Pożar na Jagiellońskiej w Szczecinie. Sąsiedzi uratowali starszego mężczyznę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wideo: Anna Łukaszek [Radio Szczecin], montaż: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Strażacy ugasili pożar w budynku przy ulicy Jagiellońskiej w Szczecinie, w którym ucierpiał starszy mężczyzna. Zgłoszenie otrzymali około godziny 20:40.

To kamienica w okolicy zbiegu ulic Jagiellońskiej i Bolesława Śmiałego. Na miejsce przyjechało kilka zastępów straży pożarnej i policjanci. Lokatorzy wyszli przed budynek.



Pożar wybuchł w oficynie w mieszkaniu na parterze, w którym przebywał starszy mężczyzna. Dym najpierw poczuli sąsiedzi. To oni uratowali właściciela lokalu, w którym pojawił się ogień.



- Na początku myślałam, że pali się piętro wyżej, a to jednak u sąsiada. Chłopcy go uratowali, bo sam nie jest w stanie chodzić. Siekierą wyłamali drzwi i wyciągnęli go. Sąsiadka poczuła smród i zaczęliśmy schodzić na dół. Zobaczyłem ogień w oknie i zaczęliśmy działać z sąsiadami. Wyważyliśmy okno, laliśmy wodę szlauchem. Sąsiad lał, ja zacząłem wyrywać drzwi wejściowe i wyciągnęliśmy tego człowieka na dwór i dalej gasiliśmy zanim przyjechała straż pożarna - mówili mieszkańcy.



Około godziny 21:30 strażacy zakończyli akcję gaszenia. Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.