Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Uczniowie z Goleniowa, którzy uczą się w innym mieście, mogą tamtejszą komunikacją jeździć za darmo. Koszty biletów zwróci miasto.

Wystarczy, że dołączą do akcji "Goleniów is coool", która ma promować miasto poza jego granicami. Dotyczy to osób zameldowanych w Goleniowie, ale uczących się w szkołach podstawowych, technikach, liceach i szkołach branżowych w innych miastach.



Każdy chętny musi podpisać porozumienie z miastem. Specjalne druki są do pobrania na stronie internetowej miasta. Urzędnicy przypominają: by otrzymać zwrot kosztów zakupu biletu obowiązującego od 1 września, porozumienie trzeba podpisać do dnia 31 sierpnia 2020 r. Potrzebna jest ważna legitymacja szkolna.



Każdy kto weźmie udział w akcji, dostanie pakiet gadżetów promocyjnych miasta.