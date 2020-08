Okradał kościoły z m.in. datków wiernych. Grozi mu do 10 lat więzienia

Fot. pixabay.com / pixel2013 (CC0 domena publiczna)

Włamywał się do kościołów i kradł skarbonki - złodziej ze Szczecina odpowie za to przed sądem. Prokurator skierował właśnie do sądu akt oskarżenia.

Do zdarzeń dochodziło w centrum Szczecina od końca marca do początku kwietnia. Mężczyzna wchodził do kościołów, wyłamywał drzwiczki w skarbonkach i zabierał datki wiernych. Oprócz tego sprawca ukradł z jednego z kościołów wzmacniacz do głośników oraz kilkanaście mikrofonów i rzutnik, a także laptop. Wszystko było warte łącznie około 10 tys złotych.



Policjanci zatrzymali podejrzanego, a na wniosek prokuratora sąd umieścił go w areszcie tymczasowym. 29-latek nie był w przeszłości karany. Teraz grozi mu od roku do 10 lat więzienia.



Prokurator nie informuje ilu włamań dopuścił się złodziej, mówi natomiast o "szeregu przestępstw".