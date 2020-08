Plaga gąsienic niszczy rezerwat przyrody "Olszanka"

Brudnica nieparka. Fot. www.wikipedia.org / Jerzy Strzelecki

Rozmnażają się bardzo szybko i niszczą liście drzew - gąsienice o nazwie brudnica nieparka są zmorą leśników z Nadleśnictwa Goleniów.

Owady zajęły już prawie 60 hektarów rezerwatu przyrody "Olszanka" - mówi Tomasz Zarakowski z Nadleśnictwa Goleniów.



- Jest to dosyć groźny szkodnik drzew liściastych. Groźne są przede wszystkim gąsienice. Jak się wylęgną z jaja, to po prostu żerują na liściach. Stwierdziliśmy na obszarze około sześćdziesięciu hektarów, uszkodzenia liści w 90 procentach - mówi Zarakowski.



Na razie leśnicy nie zamierzają jednak walczyć ze szkodnikiem. Być może wyręczy ich w tym sama natura.



- Wystąpił tak zwany opór naturalny, czyli owady, które pasożytują na zarówno jajach jak i gąsienicy brudnicy nieparki. I teraz czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Czy będzie wygasać, czy też pojawi się w przyszłym roku - mówi Zarakowski z Nadleśnictwa Goleniów.



"Olszanka" to największy rezerwat przyrody na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Jej powierzchnia to ponad 1300 hektarów.