Nowy dom opieki powstaje w Świnoujściu [DUŻO ZDJĘĆ]

Mimo opóźnień spowodowanych epidemią, postępy na budowie Zakładu Opieki Długoterminowej przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu widać gołym okiem.

Inwestycja da nową jakość w opiece nad potrzebującymi.



- Są tu sale terapeutyczne do hydromasażu - mówi kierownik kontraktu, Rafał Śmigielski. - Będzie fizjoterapia. Można powiedzieć, że oddział będzie dzienny. Przy okazji będą 83 miejsca dla pensjonariuszy.



Obecnie miasto ma jedynie 30 takich miejsc, a wymagający opieki ludzie przebywają w starym szpitalu przy ul. Żeromskiego.



- W nowym budynku będą także miejsca komercyjne - mówi Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia. - 50 łóżek dla mieszkańców, którzy będą tam mieszkali, którzy wymagają stałej opieki medycznej i nie tylko. Tworzymy 30 miejsc komercyjnych i dzięki temu zakład będzie zarabiał pieniądze po to, żeby dołożyć do tych miejsc, które nie są w pełni finansowane.



