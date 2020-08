Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Oszukiwał metodą na BLIK-a, trafił w ręce policji. 27-latka ze Szczecina zatrzymali funkcjonariusze z Maszewa, bezpośrednio po wypłaceniu z bankomatu gotówki.

Policjanci otrzymali zgłoszenie od mieszkanki powiatu elbląskiego, która poinformowała, że ktoś wypłacił pieniądze z konta jej męża metodą na BLIK-a.



Ustalono, że zrobił to w Maszewie. Policjanci natychmiast pojechali na miejsce i zatrzymali oszusta. Ustalili, że przejął on konto społecznościowe innej osoby, a następnie za pomocą komunikatora przesłał wiadomość do jego znajomego, prosząc o pilną pożyczkę za pośrednictwem mobilnej płatności "BLIK". Po pozyskaniu kodu wypłacił z bankomatu 500 zł.



Mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności.