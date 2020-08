Ruszyła przebudowa DW110. Sprawdź jak jechać [MAPA]

źródło: ZZDW Koszalin. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] źródło: ZZDW Koszalin.

Wojewódzką drogą numer 110, między Gryficami a Cerkwicą, od czwartku przejeżdżać nie można.

Przy miejscowości Grądy rozpoczęła się przebudowa jezdni i trzeba korzystać z objazdów.



- Plany przebudowy bardzo zniszczonej nawierzchni były już od dawna - mówi Michał Żuber, dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.



- W okolicach miejscowości Gryfice, tam jest taki ponad kilometrowy odcinek drogi między kopalniami torfu, którego wcześniej nie udało się zrobić w ramach przebudowy tej inwestycji - informuje Żuber.



- To bardzo trudne do wykonania zadanie - dodaje Żuber. - Niestety, zalegają tam torfy, jest to wzdłuż kopalni. Do połowy grudnia powinien być ten ostatni odcinek drogi wojewódzkiej numer 110 już skończony i przejezdny.



Objazdy wyznaczono drogami wojewódzkimi numer: 103 i 105 przez Świerzno.