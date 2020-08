Budynek główny Urzędu Gminy Dobra wyłączony z obsługi interesantów. U jednego z pracowników wykryto koronawirusa.

Pracownik przebywa w domu na kwarantannie. Sanepid typuje teraz kolejnych urzędników, którzy mają zostać przebadani pod kątem zakażenia kornawirusem.Przy wejściu do urzędu ustawiono pojemnik, do którego można wrzucać dokumenty.Kontakt z pracownikami Urzędu Gminy Dobra możliwy jest telefonicznie lub przez internet - drogą e-mailową oraz przez platformę ePUAP.Pozostałe wydziały Urzędu Gminy Dobra przyjmują interesantów tak, jak do tej pory, z zachowaniem wytycznych sanitarnych.