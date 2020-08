Paweł Mirowski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Paweł Mirowski powołany na stanowisko Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Swoje obowiązki rozpocznie już na początku września. Jego głównym zadaniem będzie przede wszystkim utrzymywanie stałego kontaktu z wojewódzkimi funduszami.



- To, co robiłem do tej pory, jako przewodniczący konwentu zarządów wszystkich wojewódzkich funduszy, będę po części kontynuował także w Narodowym Funduszu. Czyli bieżący kontakt, realizacja bieżących ogólnopolskich programów, usprawnienie kontaktu z beneficjentami i wiele innych zadań - mówi Mirowski.



Paweł Mirowski funkcję prezesa szczecińskiego funduszu pełnił od 2017 roku.