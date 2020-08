Unikatowa szabla dowódcy ułanów w kołobrzeskim muzeum [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Szabla należąca do pułkownika Kazimierza Mastalerza, dowódcy 18. pułku ułanów pomorskich, trafiła do kołobrzeskiego Muzeum Oręża Polskiego.

Została odnaleziona w Krojantach na Pomorzu, gdzie 1 września 1939 roku doszło do słynnej szarży, będącej jednym z najbardziej znanych starć kampanii wrześniowej.



Szablę należącą do poległego w czasie bitwy pułkownika Mastalerza przekazał do muzeum podpułkownik rezerwy Jacek Chamera. Jak mówi, o tym kto był właścicielem szabli mogą świadczyć specjalne oznakowania.



- Sygnatura, m.in. nałożony na jelec orzełek, które pokazują, że była to szabla nie seryjna, prawdopodobnie pamiątkowa albo podarunkowa. Stwierdziłem, że przedmiot tak niezwykły, nie powinien znajdować się w prywatnych zbiorach. Szabla ta powinna znaleźć godne miejsce w muzeum - mówi Chamera.



Eksponat można oglądać w głównej siedzibie muzeum w ramach nowej wystawy „Po bitwie. Archeologia militarna".



Do bitwy pod Krojantami doszło w pierwszych godzinach wojny obronnej, 1 września 1939 roku. W czasie starcia walczyło 200 polskich ułanów, z których 25 straciło życie, a 50 zostało rannych.