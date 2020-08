Skrzynki lęgowe dla jerzyków trafią do najmłodszych mieszkańców Szczecina. Rozdawać je będą Lasy Miejskie Zakładu Usług Komunalnych.

To z okazji 75-tych urodzin Szczecina. Skrzynki powstaną z drewna pochodzącego z posuszu leśnego. 75 domków lęgowych jesienią trafi do szczecińskich szkół i przedszkoli.Jerzyki to chroniony gatunek ptaków, który żywi się drobnymi owadami, w tym m.in. komarami.