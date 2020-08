Świnoujście: Miłośnicy dwóch kółek i adrenaliny mogą się cieszyć [ZDJĘCIA]

Pumptruck to specjalny tor dla rowerów składający się z muld i ostrych zakrętów. W tej chwili kończy się budowa pumptrucka na świnoujskim Warszowie. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Pierwszy okazał się hitem, drugi jest już prawie gotowy. W Świnoujściu powstaje kolejny pumptruck.





- Jest w fazie odbiorów, nawierzchnia gotowa, inwestycja jest na wykończeniu - mówi Jacek Przybylak, kierownik robót.



Obok pumptrucka, powstaje też minipark. To projekt, który wygrał w budżecie obywatelskim. - Kiedy zakończyliśmy budowę pumptrucka na Lewobrzeżu i zobaczyliśmy jak wielką popularnością się cieszy, uznaliśmy, że dołożymy trochę pieniędzy z budżetu miasta do tego projektu i rozszerzymy jego zakres - mówi Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia. - Mamy minipark, a obok niego budujemy kolejny pumptruck.



Tor przy ul. Grunwaldzkiej jest oblegany przez najmłodszych. - Dla mnie zbudowali ten pumptruck! Można tu przyjść, jak się ktoś uczy! Można się nauczyć pierwszych tricków - mówi młodzież korzystająca z toru.



Pumptruck na Warszowie ma być otwarty we wrześniu.