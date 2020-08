Depresja poporodowa dotyka w Polsce około 50 tysięcy młodych mam. Tymczasem z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że rocznie leczy się nieco ponad 50 kobiet.

Kilka dni temu w Szczecinie mama 3-miesięcznego synka najprawdopodobniej popełniła samobójstwo. Kobieta miała depresję poporodową.Kobiety nie zgłaszają się po pomoc, bo wiedza jest bardzo mała na ten temat - mówiła w programie "Radio Szczecin na Wieczór" psychiatra profesor Jolanta Kucharska-Mazur. - Nie możemy oczekiwać, że kobieta przyjdzie i powie "mam depresję". Najbliżsi muszą to zauważyć. Stąd bardzo ważne jest to, żeby uczyć i jeszcze raz uczyć na temat tego, czym jest depresja i jak można pomóc takiej osobie.Według przewodniczącej szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych Gabrieli Hofman, problem może narastać. - Na to wszystko nakłada się jeszcze to, że z pokolenia na pokolenie, robimy się coraz słabsi psychofizycznie - przyznaje Hofman.- Oprócz opieki lekarza, istotnym elementem leczenia jest też wsparcie ojca i najbliższych - dodał ginekolog, profesor Zbigniew Celewicz. - Człowiek potrzebuje nie tylko wsparcia materialnego, żeby wiedział, że może coś zjeść i ma się w co ubrać. Bardzo ważnym aspektem jest również wsparcie emocjonalne.Jak dodał profesor Celewicz, depresja dotyka wiele kobiet jeszcze przed zajściem w ciążę, należy zatem reagować jak najszybciej.