Zakończyła się akcja usuwania kolejnego niewybuchu z Kanału Piastowskiego w Świnoujściu.

Rozpoczęła się o godzinie 8. W tym czasie Kanał był zamknięty dla żeglugi. Usuwana była niemiecka bomba głębinowa.- Ten przedmiot wybuchowy, niebezpieczny stanowi bardzo duże zagrożenie, zwłaszcza dla żeglugi, gdyż te ładunki służyły do walki z okrętami podwodnymi i one posiadają 125 kg materiału wybuchowego, co stanowi bardzo duże zagrożenie dla żeglugi - mówi Michał Jodłowski z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.To kolejny etap przygotowań do podniesienia największej bomby, jaka znajduje się na torze wodnym Świnoujście-Szczecin, czyli Tall Boya. Jodłowski nie chciał jednak zdradzić, kiedy operacja się odbędzie.