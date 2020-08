W niedzielny poranek saperzy rozpoczną akcję usuwania bomby znalezionej przed kilkoma dniami na Łasztowni.

W związku z tym mieszkańcy nadodrzańskich ulic będą ewakuowani do SDS-u przy ul. Wąskiej - mówi Łukasz Kolasa, rzecznik prezydenta Szczecina.- Biorąc pod uwagę rejestry meldunkowe, to tak naprawdę mówimy mniej więcej o liczbie ponad stu osób. Natomiast wiemy, że fakty są często inne. Liczymy, że tych osób będzie jeszcze mniej. Chyba, że nas coś zaskoczy. Natomiast straż miejska m.in. po to puka od drzwi do drzwi, żeby mniej więcej się zorientować w sytuacji - mówi Kolasa.Ewakuowani będą mieszkańcy ulic od Kłodnej, przez Nowy Rynek i Sienną, do Nabrzeża Wieleckiego.