Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Rywalizacja, ale przede wszystkim świetna zabawa na świeżym powietrzu - w Wołczkowie trwa właśnie piłkarski turniej dla najmłodszych WB Cup.

Na boisku przy Lipowej rywalizują aż 44 drużyny z regionu.



- Super jest tak w ogóle. Wygrana 9:1. Luzik dla nas, no problem. - Ja będę grał chyba w Barcelonie. To jest dobry klub. - Chcę być profesjonalną piłkarką, ale jeszcze się zastanowię - mówiły dzieci.



- Turniej, który ma na celu nie tylko rozwój piłki nożnej, ale także dobrą komunikację na boisku i przede wszystkim dobrą zabawę. Mamy tutaj ekipy ze Szczecina i okolic - mówił Piotr Walkowiak, prowadzący wydarzenie.



Turniej potrwa do soboty do godziny 20:30. Wstęp jest bezpłatny.